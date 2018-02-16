Ученые обнаружили возможность сделать иммунотерапию против рака кишечника эффективнее

Почти в половине случаев заболевания рак кишечника опасен еще и тем, что распространяет метастазы в печень и легкие. Если это происходило раньше, то онкологи были вынуждены признавать, что эффективного лечения не добиться. Однако команда научных работников из Барселонского Института биомедицинских исследований разработала улучшенную иммунотерапию для пациентов с метастазами и без них.Стандартная иммунотерапия уже давно считается отличным инструментом в лечении онкологии, однако рак кишечника ранее был невосприимчивым к такому способу лечения. Теперь же ученые выявили, что использование ингибитора TGF-beta вместе с иммунотерапией усиливает ее эффект даже при опасном раке кишечника.