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Ученые обнаружили возможность сделать иммунотерапию против рака кишечника эффективнее

Научные работники из Барселонского Института открыли наиболее эффективное применение иммунотерапии в борьбе против рака кишечника. Механизм уже успели проверить на подопытных грызунах, где он показал успешные результаты.

Ученые обнаружили возможность сделать иммунотерапию против рака кишечника эффективнее


Почти в половине случаев заболевания рак кишечника опасен еще и тем, что распространяет метастазы в печень и легкие. Если это происходило раньше, то онкологи были вынуждены признавать, что эффективного лечения не добиться. Однако команда научных работников из Барселонского Института биомедицинских исследований разработала улучшенную иммунотерапию для пациентов с метастазами и без них.

Стандартная иммунотерапия уже давно считается отличным инструментом в лечении онкологии, однако рак кишечника ранее был невосприимчивым к такому способу лечения. Теперь же ученые выявили, что использование ингибитора TGF-beta вместе с иммунотерапией усиливает ее эффект даже при опасном раке кишечника.
В мире / Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 09:10
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