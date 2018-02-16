Ученые: Древние страусы были любителями грибов

Известно, что древние страусы обитали на территории Новой Зеландии более 1500 лет назад. Ученые смогли отыскать и изучить 23 образца экскрементов моа. Результаты исследования предоставили множество интересных фактов о жизни животных.Страусы любили полакомиться грибами, особенно они предпочитали грибы-паутинники и волоконницы. Исследователи уверены, что найденные в экскрементах остатки грибов говорят о том, что именно грибы были распространенны на территории Новой Зеландии. Ученые уверены, что этот факт позволит сделать еще один важный шаг на пути к идеальному изучению жизни моа.