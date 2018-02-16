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Ученые: Древние страусы были любителями грибов

Специалисты из Университета Аделаиды провели исследования, в котором изучили ДНК экскрементов больших древних страусов моа. У ученых получилось определить множество фактов о жизни животных, которые раньше были неизвестны науке. Одним из таких фактов стало то, что страусы ели преимущественно грибы.

Известно, что древние страусы обитали на территории Новой Зеландии более 1500 лет назад. Ученые смогли отыскать и изучить 23 образца экскрементов моа. Результаты исследования предоставили множество интересных фактов о жизни животных.
Ученые: Древние страусы были любителями грибов

Страусы любили полакомиться грибами, особенно они предпочитали грибы-паутинники и волоконницы. Исследователи уверены, что найденные в экскрементах остатки грибов говорят о том, что именно грибы были распространенны на территории Новой Зеландии. Ученые уверены, что этот факт позволит сделать еще один важный шаг на пути к идеальному изучению жизни моа.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:30
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