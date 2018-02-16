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Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних лапах сто миллионов лет назад

Международная группа зоологов провела исследование, которое показало, что ящерицы более 100 миллионов лет назад могли передвигаться на задних лапах, так же как и современные особи.

Благодаря данному исследованию были опровергнуты теории про эволюционное развитие. Известно, что современные виды ящериц, такие как плащеносица, игуана и василиск шемоносный могут передвигаться на задних конечностях. Делают это они в экстренных ситуациях, когда необходимо спасаться бегством от опасности. А василиск на задних конечностях может даже преодолеть водные препятствия. Ученые уверены, что такая способность передвигаться обеспечивает баланс хвоста и передних лап.
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних лапах сто миллионов лет назад

Палеонтологи решили изучить минералы и специальные следы, находящиеся в специальных слоях и выяснить, как именно передвигались ящерицы сто миллионов лет назад. Исследование показало, что даже миллионы лет назад ящерицы могли передвигаться на задних лапах, но спустя время потеряли эту возможность из-за укорочения хвоста. Но к сегодняшнему дню вновь обрели этот навык.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:00
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