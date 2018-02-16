Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних лапах сто миллионов лет назад

Благодаря данному исследованию были опровергнуты теории про эволюционное развитие. Известно, что современные виды ящериц, такие как плащеносица, игуана и василиск шемоносный могут передвигаться на задних конечностях. Делают это они в экстренных ситуациях, когда необходимо спасаться бегством от опасности. А василиск на задних конечностях может даже преодолеть водные препятствия. Ученые уверены, что такая способность передвигаться обеспечивает баланс хвоста и передних лап.Палеонтологи решили изучить минералы и специальные следы, находящиеся в специальных слоях и выяснить, как именно передвигались ящерицы сто миллионов лет назад. Исследование показало, что даже миллионы лет назад ящерицы могли передвигаться на задних лапах, но спустя время потеряли эту возможность из-за укорочения хвоста. Но к сегодняшнему дню вновь обрели этот навык.