На юге Израиля началась программа симуляции проживания в "марсианской" колонии

Сообщается, что участники проведут в закрытом «марсианском» модуле три дня, в течении которых будут исполнять исследовательские обязанности, аналогичные тем, которые делали бы в случае жизни на настоящей станции на Марсе. Ученые будут даже наружу выходить в специальных скафандрах.Выбор региона для проектирования «марсианской» станции пал на дно кратера Махтеш-Рамон не случайно, так как он максимально приближен к условиям жизни на Красной планете, включая сухой воздух, оторванность от цивилизации и общую геологию поверхности. Организаторы считают, что симуляция марсианской среды поможет астронавтам всего мира продвинуть свои знания для будущих космических миссий не только на Марс, но и на другие планеты Солнечной системы.