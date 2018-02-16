На юге Израиля началась программа симуляции проживания в "марсианской" колонии
Исследователи из Израиля начали симулятивные испытания жизни в марсианской среде. Для этого на юге страны была построена модель базы на Марсе. Организацией проекта занималась компания D-MARS, где сообщили об участии в программе шести добровольцев.
Сообщается, что участники проведут в закрытом «марсианском» модуле три дня, в течении которых будут исполнять исследовательские обязанности, аналогичные тем, которые делали бы в случае жизни на настоящей станции на Марсе. Ученые будут даже наружу выходить в специальных скафандрах.
Выбор региона для проектирования «марсианской» станции пал на дно кратера Махтеш-Рамон не случайно, так как он максимально приближен к условиям жизни на Красной планете, включая сухой воздух, оторванность от цивилизации и общую геологию поверхности. Организаторы считают, что симуляция марсианской среды поможет астронавтам всего мира продвинуть свои знания для будущих космических миссий не только на Марс, но и на другие планеты Солнечной системы.
Сообщается, что участники проведут в закрытом «марсианском» модуле три дня, в течении которых будут исполнять исследовательские обязанности, аналогичные тем, которые делали бы в случае жизни на настоящей станции на Марсе. Ученые будут даже наружу выходить в специальных скафандрах.
Выбор региона для проектирования «марсианской» станции пал на дно кратера Махтеш-Рамон не случайно, так как он максимально приближен к условиям жизни на Красной планете, включая сухой воздух, оторванность от цивилизации и общую геологию поверхности. Организаторы считают, что симуляция марсианской среды поможет астронавтам всего мира продвинуть свои знания для будущих космических миссий не только на Марс, но и на другие планеты Солнечной системы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 02:00