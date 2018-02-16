Психологи из Оксфордского университета не считают зависимость от видеоигр болезнью

В этом году ВОЗ планирует обновить Международную классификацию болезней и добавить туда зависимость от компьютерных игр как психическое расстройство. С таким решением не согласились многие производители видеоигр и ученые, в том числе из Оксфордского университета.В статье, опубликованной в интернете, психологи учебного заведения заявили о преждевременности такого решения. По их мнению, современные эксперименты на эту тему не являются высокого качества, при этом много научных работ содержат в себе некоторые ошибки в методологии. Кроме того, специалисты уверены, что большинство "зависимых от видеоигр" скорее имеют симптомы других психических проблем. К примеру, многие таким образом всего лишь ведут борьбу с тревогой или депрессией.