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Психологи из Оксфордского университета не считают зависимость от видеоигр болезнью

Специалисты Оксфордского университета высказали свое мнение об игровой зависимости и объяснили, почему ее не стоит включать в Международную классификацию болезней.

Психологи из Оксфордского университета не считают зависимость от видеоигр болезнью


В этом году ВОЗ планирует обновить Международную классификацию болезней и добавить туда зависимость от компьютерных игр как психическое расстройство. С таким решением не согласились многие производители видеоигр и ученые, в том числе из Оксфордского университета.

В статье, опубликованной в интернете, психологи учебного заведения заявили о преждевременности такого решения. По их мнению, современные эксперименты на эту тему не являются высокого качества, при этом много научных работ содержат в себе некоторые ошибки в методологии. Кроме того, специалисты уверены, что большинство "зависимых от видеоигр" скорее имеют симптомы других психических проблем. К примеру, многие таким образом всего лишь ведут борьбу с тревогой или депрессией.
Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 00:00
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