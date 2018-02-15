АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней галактики

Астрономы обсерватории ALMA поймали сигнал, исходящий из соседней галактики Большое Магелланово Облако. Ученых удивило это явление, так как галактика является довольно примитивной в плане химических элементов и звездообразования.

Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней галактики


Результаты расшифровки неожиданного сигнала показал, что источником его являются сложные органические наподобие метилформиата. Однако это стало настоящей загадкой для астрофизиков, так как непонятно каким образом столь сложная органика могла образоваться в таком химически примитивном месте, как галактика Большое Магелланово Облако. Для того, чтобы жизнеподдерживающий углерод возник в достаточном количестве в этой галактике, должно зародиться не одно поколение звезд.

Расшифровка сигнала не может быть ошибочной, уверены эксперты. Одним из предположений столь необычного послания является то, что астрономы могут наблюдать зарождение первой сложной органики в Большом Магеллановом Облаке. Однако известный уфолог Эдвард Сноуден имеет на этот счет свое мнению, согласно которому, послание послали пришельцы, зашифровав его под естественный сигнал. Возможно, в Большом Магеллановом Облаке процветает не сложная органика, а настоящая инопланетная разумная жизнь.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости