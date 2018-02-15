Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней галактики

Результаты расшифровки неожиданного сигнала показал, что источником его являются сложные органические наподобие метилформиата. Однако это стало настоящей загадкой для астрофизиков, так как непонятно каким образом столь сложная органика могла образоваться в таком химически примитивном месте, как галактика Большое Магелланово Облако. Для того, чтобы жизнеподдерживающий углерод возник в достаточном количестве в этой галактике, должно зародиться не одно поколение звезд.Расшифровка сигнала не может быть ошибочной, уверены эксперты. Одним из предположений столь необычного послания является то, что астрономы могут наблюдать зарождение первой сложной органики в Большом Магеллановом Облаке. Однако известный уфолог Эдвард Сноуден имеет на этот счет свое мнению, согласно которому, послание послали пришельцы, зашифровав его под естественный сигнал. Возможно, в Большом Магеллановом Облаке процветает не сложная органика, а настоящая инопланетная разумная жизнь.