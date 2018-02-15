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Астероиды могут быть применены в качестве планетарного оружия, считают эксперты

В Солнечной системе отсутствуют астероиды, способные уничтожить Землю, хотя эти космические тела вполне можно применить в качестве нового оружия. Об этом заявил руководитель «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

Астероиды могут быть применены в качестве планетарного оружия, считают эксперты


Со слов эксперта, чтобы уничтожить Землю, нужно астероидное тело аналогично размерам нашей планете, тоесть в диаметре не менее тысячи тысяч километров. Но такого астероида в Солнечной системе не существует.

С подобным размером в нашей системе есть только один астероид – Церера, однако траектория его полета не пересекается с земной, так как он вращается между Юпитером и Марсом. Однако все же есть немного астероидных и кометных тел, орбита которых может в будущем пересечь нашу планету, однако столкновение с ними не нанесет Земли существенного урона, уверен специалист.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:30
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