Астероиды могут быть применены в качестве планетарного оружия, считают эксперты

Со слов эксперта, чтобы уничтожить Землю, нужно астероидное тело аналогично размерам нашей планете, тоесть в диаметре не менее тысячи тысяч километров. Но такого астероида в Солнечной системе не существует.С подобным размером в нашей системе есть только один астероид – Церера, однако траектория его полета не пересекается с земной, так как он вращается между Юпитером и Марсом. Однако все же есть немного астероидных и кометных тел, орбита которых может в будущем пересечь нашу планету, однако столкновение с ними не нанесет Земли существенного урона, уверен специалист.