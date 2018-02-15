Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось бессмысленным из-за пожаров

На протяжении многих лет специалисты работают над тем, чтобы тщательно контролировать количество выбросов углекислого газа. В 2003 году в Бразилии начала активно развиваться программа, предназначенная для сокращения скорости вырубки лесов, поэтому в 2004 году площадь вырубки составляла более 28 тыс. кв. км, а спустя 11 лет – 6 тыс.Специалисты из Института космических исследований в Бразилии определили, что чем больше деревьев в лесу, тем чаще возникают серьезные пожары.С 2004 до 2015 года вырубка лесов сократилась на 76%, но вместе с тем, количество лесных пожаров увеличилось на 36%. В Бразилии были пожары, которые сжигали 800 тыс. кв. км.Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что выбросы углекислого газа после пожаров составили 453 тераграмм в год, а при сильной жаре 954 тераграмм. Исходя из этого стало ясно, что положительный эффект связанный с прекращением вырубки лесов не принес результатов из-за пожаров.