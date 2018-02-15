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Антон Гусев привлекает клиентов Ибицей

Бывший участник «Дома-2» пробует себя в сетевых продажах и привлекает внимание пользователей в интернете к себе в команду, при этом обещает им большие деньги.

Антон Гусев привлекает клиентов Ибицей


В этот раз экс участник Антон Гусев завлекает бонусом от компании в виде перелета и отдыха на Ибице, который планируется на начало осени.

Стоит вспомнить, что практически каждая его публикация в интернете наполнена стимулирующими призывами и видео о том, как хорошо быть с Гусевым в одной компании, поскольку он является успешным лидером и зарабатывает немалое количество денег.

Но недоброжелатели вспомнили большому оптимисту, что какое-то время назад его супруга Виктория Романец хотела официально расторгнуть с ним свои отношения, поскольку у него финансовые проблемы.

И даже автомашина, которую якобы ему подарила сетевая компания, оказалась куплена на кредитные деньги. Недоброжелатели заподозрили, что причиной крупной ссоры, которая могла закончиться разводом, послужила всплывшая информация о кредите.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:35
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