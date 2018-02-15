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Анита Цой сменила имидж и стала платиновой блондинкой с короткой стрижкой

Сейчас Анита Цой находится на гастролях. Певица недавно поделилась роликом, на котором запечатлена в новом образе. Исполнительница песен избавилась от каштановых волос, при этом пополнила ряды блондинок.

Анита Цой сменила имидж и стала платиновой блондинкой с короткой стрижкой

Недавно Аните исполнилось 47 лет. В данное время артистка гастролирует по городам страны, но остаётся на связи с фанатами. Недавно певица поделилась с поклонниками честным снимком без макияжа. Звезда поведала, как ей удаётся выглядеть моложе своих лет. В прошлом году Цой даже примерила свадебный наряд, затмив более молодых коллег.

Пока знаменитость дает концерты, она записывает короткие ролики, которые обнародует в соцсетях. Недавно Анита решила отметить достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. На видео артистка запечатлена в новом образе, кардинально сменив имидж. Теперь певица платиновая блондинка с короткой стрижкой. Данное преображение фанаты восприняли с восторгом.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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