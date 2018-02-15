Анита Цой сменила имидж и стала платиновой блондинкой с короткой стрижкой

Недавно Аните исполнилось 47 лет. В данное время артистка гастролирует по городам страны, но остаётся на связи с фанатами. Недавно певица поделилась с поклонниками честным снимком без макияжа. Звезда поведала, как ей удаётся выглядеть моложе своих лет. В прошлом году Цой даже примерила свадебный наряд, затмив более молодых коллег.Пока знаменитость дает концерты, она записывает короткие ролики, которые обнародует в соцсетях. Недавно Анита решила отметить достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. На видео артистка запечатлена в новом образе, кардинально сменив имидж. Теперь певица платиновая блондинка с короткой стрижкой. Данное преображение фанаты восприняли с восторгом.