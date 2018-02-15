В России изменяют правила прохождения техосмотра автомобилей

Нельзя заменять самостоятельно стеклоомыватели и дворники, на фары клеить пленки либо красить их. Если в машине отсутствует огнетушитель и аптечка, она не пройдет техосмотр. Тоже самое касается шипованных шин, необходимых в зимнее время на всех колесах авто. Изменили пункт, который запрещает допуск к эксплуатации авто, у которых из двигателя, КП, заднего моста, редукторов, аккумулятора, сцепления систем охлаждения/кондиционирования воздуха, гидравлических дополнительных устройств наблюдается каплепадение больше 20 капель/минуту.Из него была убрана часть, касающаяся интервала в 20 капель. Теперь, по всей видимости, не допускаются какие-либо протечки. Усилитель руля должен пребывать в исправном состоянии.