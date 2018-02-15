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В России изменяют правила прохождения техосмотра автомобилей

Утверждено постановление российского правительства касательно внесения изменений в Правила проведения требуемого технического осмотра автомобилей. Оно ужесточает условия проведения технического осмотра.

В России изменяют правила прохождения техосмотра автомобилей

Нельзя заменять самостоятельно стеклоомыватели и дворники, на фары клеить пленки либо красить их. Если в машине отсутствует огнетушитель и аптечка, она не пройдет техосмотр. Тоже самое касается шипованных шин, необходимых в зимнее время на всех колесах авто. Изменили пункт, который запрещает допуск к эксплуатации авто, у которых из двигателя, КП, заднего моста, редукторов, аккумулятора, сцепления систем охлаждения/кондиционирования воздуха, гидравлических дополнительных устройств наблюдается каплепадение больше 20 капель/минуту.

Из него была убрана часть, касающаяся интервала в 20 капель. Теперь, по всей видимости, не допускаются какие-либо протечки. Усилитель руля должен пребывать в исправном состоянии.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
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