Ученые поймали из соседней галактики сигнал инопланетян
БМО - Большое Магелланово облако, является нашей галактикой-соседкой. Это химически примитивное место.
Оно состоит только из нескольких десятков млрд. звезд. В нём мало тяжелых элементов. Вследствие этого ученые очень удивились, когда смогли расшифровать сигнал из туманности БМО, который поймала радиообсерватория ALMA. В издании ToDay News Ufa сообщается, что полученный сигнал соответствует издаваемому сигналу сложнейшими органическими молекулами типа метилформиат и прочих. Пока неясно, как органика появилась в таком однообразном месте. Дело в том, что в БМО имеется очень мало углерода, непосредственно на котором строится жизнь. Для его достаточного количества, галактика должна пережить ещё несколько поколений звезд.
Астрономы наблюдают 1 первый этап зарождения в галактике органики. Есть также вероятность, что в области Большого Магелланова облака может существовать колония инопланетян, не желающая, чтобы её нашли.
Оно состоит только из нескольких десятков млрд. звезд. В нём мало тяжелых элементов. Вследствие этого ученые очень удивились, когда смогли расшифровать сигнал из туманности БМО, который поймала радиообсерватория ALMA. В издании ToDay News Ufa сообщается, что полученный сигнал соответствует издаваемому сигналу сложнейшими органическими молекулами типа метилформиат и прочих. Пока неясно, как органика появилась в таком однообразном месте. Дело в том, что в БМО имеется очень мало углерода, непосредственно на котором строится жизнь. Для его достаточного количества, галактика должна пережить ещё несколько поколений звезд.
Астрономы наблюдают 1 первый этап зарождения в галактике органики. Есть также вероятность, что в области Большого Магелланова облака может существовать колония инопланетян, не желающая, чтобы её нашли.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10