Генетики: Время смерти можно будет установить по генам

Автор исследования Педро Ферейра и его команда следили за изменением активности генов на протяжении суток после смерти. Стало известно, что на самом деле, после смерти многие клетки прекращают свою жизнедеятельность не мгновенно. Эксперименты, проведенные на животных показали, что часть их ген продолжают функционировать еще на протяжении нескольких дней.Во многих клетках разнообразные процессы продолжились после смерти до тех пор, пока они полностью не израсходуют все доступные запасы энергии. Ученые провели исследования в образцах разных тканей у более чем 500 доноров. Оказалось, что технический анализ выделяет четыре типа тканей. Благодаря такому анализу можно будет безошибочно установить время смерти.