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Генетики: Время смерти можно будет установить по генам

Ученые из Университета Порто создали алгоритм, который сможет установить время смерти основываясь на поведении генов. Подробнее об исследовании генетики рассказали в научном журнале Nature Communications.

Автор исследования Педро Ферейра и его команда следили за изменением активности генов на протяжении суток после смерти. Стало известно, что на самом деле, после смерти многие клетки прекращают свою жизнедеятельность не мгновенно. Эксперименты, проведенные на животных показали, что часть их ген продолжают функционировать еще на протяжении нескольких дней.
Генетики: Время смерти можно будет установить по генам

Во многих клетках разнообразные процессы продолжились после смерти до тех пор, пока они полностью не израсходуют все доступные запасы энергии. Ученые провели исследования в образцах разных тканей у более чем 500 доноров. Оказалось, что технический анализ выделяет четыре типа тканей. Благодаря такому анализу можно будет безошибочно установить время смерти.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 18:30
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