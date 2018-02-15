Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов

В рамках масштабного проекта было опрошено порядка 73 тыс. американцев с 1980 года по 2012 год. Исследователей интересовали некоторые аспекты диеты волонтеров, что позволило сделать определенные выводы о пользе или вреде отдельных продуктов.Оказалось, потребление всего двух стаканчиков йогурта в неделю снижает риск инфаркта на 21%. Одновременно риск появления иных сердечно-сосудистых болезней уменьшался на 16% (для женщин) и на 31% (для мужчин). Ученые предполагают, что благотворное влияние йогурта объясняется его способностью расширять сосуды.