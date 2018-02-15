Стало известно, что Бритни Спирс хочет подарить своему возлюбленному дочку
Появилась информация о том, что исполнительница Бритни Спирс желает подарить своему любимому дочку.
Недавно Бритни Спирс и Сэм Асгари отметили первую годовщину своих отношений. Бритни написала ему, что очень счастлива, быть рядом с ним, что благодаря ему изменяется в лучшую сторону и что он самый замечательный мужчина. Этот пост был написан под фотоснимком, который накануне опубликовала певица.
А другой близкий источник поведал, что Спирс очень хочет родить своему возлюбленному третьего ребенка. Стоит напомнить, что у знаменитой мамы подрастают двое сыновей: Шон, которому 12 лет и 11-летний Джейден, которые были рождены в союзе с Кевином Федерлайном. У Сэма хорошие отношения с сыновьями артистки, они много времени бывают вместе: занимаются плаванием, спортом и катаются на скейтборде.
Источник сообщает, что разница в возрасте никак не влияет на их отношения. Исполнительница говорит, что у них много общего, в отличие от предыдущих представителей сильной половины. Находясь рядом с Сэмом, с лица Бритни не сходит улыбка.
Знакомство молодых людей произошло в 2016 году во время съемок видеоролика на композицию Slumber Party. А немного позже у них закрутился роман.
Недавно Бритни Спирс и Сэм Асгари отметили первую годовщину своих отношений. Бритни написала ему, что очень счастлива, быть рядом с ним, что благодаря ему изменяется в лучшую сторону и что он самый замечательный мужчина. Этот пост был написан под фотоснимком, который накануне опубликовала певица.
А другой близкий источник поведал, что Спирс очень хочет родить своему возлюбленному третьего ребенка. Стоит напомнить, что у знаменитой мамы подрастают двое сыновей: Шон, которому 12 лет и 11-летний Джейден, которые были рождены в союзе с Кевином Федерлайном. У Сэма хорошие отношения с сыновьями артистки, они много времени бывают вместе: занимаются плаванием, спортом и катаются на скейтборде.
Источник сообщает, что разница в возрасте никак не влияет на их отношения. Исполнительница говорит, что у них много общего, в отличие от предыдущих представителей сильной половины. Находясь рядом с Сэмом, с лица Бритни не сходит улыбка.
Знакомство молодых людей произошло в 2016 году во время съемок видеоролика на композицию Slumber Party. А немного позже у них закрутился роман.