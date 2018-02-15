Стало известно, что Бритни Спирс хочет подарить своему возлюбленному дочку

Недавно Бритни Спирс и Сэм Асгари отметили первую годовщину своих отношений. Бритни написала ему, что очень счастлива, быть рядом с ним, что благодаря ему изменяется в лучшую сторону и что он самый замечательный мужчина. Этот пост был написан под фотоснимком, который накануне опубликовала певица.А другой близкий источник поведал, что Спирс очень хочет родить своему возлюбленному третьего ребенка. Стоит напомнить, что у знаменитой мамы подрастают двое сыновей: Шон, которому 12 лет и 11-летний Джейден, которые были рождены в союзе с Кевином Федерлайном. У Сэма хорошие отношения с сыновьями артистки, они много времени бывают вместе: занимаются плаванием, спортом и катаются на скейтборде.Источник сообщает, что разница в возрасте никак не влияет на их отношения. Исполнительница говорит, что у них много общего, в отличие от предыдущих представителей сильной половины. Находясь рядом с Сэмом, с лица Бритни не сходит улыбка.Знакомство молодых людей произошло в 2016 году во время съемок видеоролика на композицию Slumber Party. А немного позже у них закрутился роман.