NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST ради исследований Луны

Однако отдаление запуска телескопа WFIRST станет "катастрофой" для всего астрономического сообщества, передает слова ученых портал SpaceNews. Астрофизики выступают категорически против переносов сроков сдачи телескопа, который был признан наиболее приоритетным проектом США за последние 10 лет. Впрочем, бюджет NASA необходимо урезать на 10%, что принесет астрофизическим проектам примерно $1 млрд убытка за следующие 5 лет.Трамп, представляя новый бюджет NASA, увеличил его финансирование на $500 млн до отметки в $20 млрд, однако половина данной суммы предназначается для лунных миссий, которые стоят в приоритете у современной администрации Белого дома.