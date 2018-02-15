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Зрители "Дома-2" уверены, что Ольга Орлова всё ещё испытывает тёплые чувства к Саймону Морданшину

В эфир телеканала ТНТ вышел очередной выпуск реалити-шоу "Дом-2", в рамках которого, в частности, обсудили одного из участников Саймона Морданшина и его поклонниц.

Ведущей данного выпуска была Ольга Орлова, которая пополнила штат "Дома-2" в прошлом году. Экс-участница группы "Блестящие" показала себя в разных амплуа: воспитатель, адвокат, психолог и другие.

Зрители "Дома-2" уверены, что Ольга Орлова всё ещё испытывает тёплые чувства к Саймону Морданшину

Зрители заметили, что Орлова всё ещё испытывает симпатию к Саймону, которую не может скрыть даже за своей строгостью.

В эфире Морданшина обсуждали не как эмоционально неустойчивого человека, который легко может устроить истерику или драку, а как вечно влюблённого парня, постоянно сталкивающегося с неверностью и предательством представительниц прекрасной половины человечества.

Анализируя поведение Саймона, Ольга пришла к выводу, что во всём виновата мать парня, которая в своё время бросила его, оставив тем самым большую травму в душе. Теперь участник скандальной телестройки на подсознательном уровне ожидает от девушек предательства.

Орлова назвала Морданшина своим другом, и этим, как отмечают зрители, она намекнула, что этот парень ей интересен, она имеет на него определённые планы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:06
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