Ольга Бузова язвительно намекнула, что Анастасия Костенко подкатывает к женатым мужчинам
Знаменитая ведущая и популярная певица Ольга Бузова вчера в день премьеры своего клипа на песню «Wi-fi» рассказала про отношения с коллегой Джереми Миксом.
Девушка также не забыла язвительно пройтись и по Анастасии Костенко, которая, по ее словам, увела у неё Дмитрия Тарасова.
В интервью знаменитость призналась, что супруга Джереми Микса сначала перед съемным процессом сильно ревновала "самого красивого преступника". Она даже не хотела отпускать его. Но Бузова говорит, что она профессионал своего дела, а значит, с Миксом её связывают только деловые отношения.
Ольга подчеркнула, что никогда не будет себе позволять отношения с женатым.
Надо сказать, что сама Анастасии недавно в интервью призналась, что никого из семьи не уводила.
Девушка также не забыла язвительно пройтись и по Анастасии Костенко, которая, по ее словам, увела у неё Дмитрия Тарасова.
В интервью знаменитость призналась, что супруга Джереми Микса сначала перед съемным процессом сильно ревновала "самого красивого преступника". Она даже не хотела отпускать его. Но Бузова говорит, что она профессионал своего дела, а значит, с Миксом её связывают только деловые отношения.
Ольга подчеркнула, что никогда не будет себе позволять отношения с женатым.
«Знаю женщин, которые подкатывают к мужчинам в отношениях. Да все их прекрасно знают», - язвительно намекает звезда на Анастасию Костенко.
Надо сказать, что сама Анастасии недавно в интервью призналась, что никого из семьи не уводила.