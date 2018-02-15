АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Ольга Бузова язвительно намекнула, что Анастасия Костенко подкатывает к женатым мужчинам

Знаменитая ведущая и популярная певица Ольга Бузова вчера в день премьеры своего клипа на песню «Wi-fi» рассказала про отношения с коллегой Джереми Миксом.

Девушка также не забыла язвительно пройтись и по Анастасии Костенко, которая, по ее словам, увела у неё Дмитрия Тарасова.

Ольга Бузова язвительно намекнула, что Анастасия Костенко подкатывает к женатым мужчинам

В интервью знаменитость призналась, что супруга Джереми Микса сначала перед съемным процессом сильно ревновала "самого красивого преступника". Она даже не хотела отпускать его. Но Бузова говорит, что она профессионал своего дела, а значит, с Миксом её связывают только деловые отношения.

Ольга подчеркнула, что никогда не будет себе позволять отношения с женатым.

«Знаю женщин, которые подкатывают к мужчинам в отношениях. Да все их прекрасно знают», - язвительно намекает звезда на Анастасию Костенко.

Надо сказать, что сама Анастасии недавно в интервью призналась, что никого из семьи не уводила.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости