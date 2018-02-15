Ольга Бузова язвительно намекнула, что Анастасия Костенко подкатывает к женатым мужчинам

«Знаю женщин, которые подкатывают к мужчинам в отношениях. Да все их прекрасно знают», - язвительно намекает звезда на Анастасию Костенко.

Девушка также не забыла язвительно пройтись и по Анастасии Костенко, которая, по ее словам, увела у неё Дмитрия Тарасова.В интервью знаменитость призналась, что супруга Джереми Микса сначала перед съемным процессом сильно ревновала "самого красивого преступника". Она даже не хотела отпускать его. Но Бузова говорит, что она профессионал своего дела, а значит, с Миксом её связывают только деловые отношения.Ольга подчеркнула, что никогда не будет себе позволять отношения с женатым.Надо сказать, что сама Анастасии недавно в интервью призналась, что никого из семьи не уводила.