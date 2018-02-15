«Роскосмос» вводит новую систему качества для повышения надежности ракет

В настоящий момент формируется система интеллектуального контроля качества сборки космических аппаратов. С появлением особого технологического алгоритма контролируется время формирования каждого узла. Если данные не соответствуют нормативным показателям, сборка всего аппарата будет приостановлена, а сомнительный агрегат вновь перепроверен.Одновременно в российском космическом ведомстве сразу 2 департамента ответственны за процесс построения ракет, а все изменения в конструкции техники утверждаются на нескольких эшелонах ответственных лиц. Аварийность запусков "Роскосмоса" при всех авариях остается на уровне 5%, что ниже, чем в США - 8,3%.