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«Роскосмос» вводит новую систему качества для повышения надежности ракет

"Роскосмос" разрабатывает систему контроля качества, позволяющую повысить надежность российских ракет. Алгоритм устранит примитивные ошибки, связанные с человеческим фактором, а также позволит детально контролировать процесс изменений конструкции корабля.

«Роскосмос» вводит новую систему качества для повышения надежности ракет


В настоящий момент формируется система интеллектуального контроля качества сборки космических аппаратов. С появлением особого технологического алгоритма контролируется время формирования каждого узла. Если данные не соответствуют нормативным показателям, сборка всего аппарата будет приостановлена, а сомнительный агрегат вновь перепроверен.

Одновременно в российском космическом ведомстве сразу 2 департамента ответственны за процесс построения ракет, а все изменения в конструкции техники утверждаются на нескольких эшелонах ответственных лиц. Аварийность запусков "Роскосмоса" при всех авариях остается на уровне 5%, что ниже, чем в США - 8,3%.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30
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