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Ученые изучили как выветривание морского дна замедляет цикл углерода, поддерживающего жизнь на Земле

Ранее неизвестная связь между геологическими циклами углекислого газа в атмосфере и колебательной способностью океанической коры для хранения двуокиси углерода была обнаружена двумя геологами из Университета Сиднея.

Ученые изучили как выветривание морского дна замедляет цикл углерода, поддерживающего жизнь на Земле


Профессор Дитмар Мюллер и д-р Адриана Дуткевич из Сиднейского центра информатики и Школы геофизических исследований сообщают об их открытии в журнале Science Advances.

Медленный углеродный цикл предшествует людям и существует в течение десятков миллионов лет, обусловленный серией химических реакций и тектонической активности. Медленный цикл углерода является частью страхования жизни Земли, поскольку он поддерживает обитаемость планеты в течение целого ряда тепличных климатов, акцентированных ледниковыми периодами.

Менее известно, что выветривание существует и в глубоких океанах. Горячая вулканическая океаническая кора подвержена выветриванию из-за циркуляции морской воды через трещины и открытые пространства в земной коре. Минералы, такие как кальцит, улавливающие углерод в своей структуре, постепенно формируются внутри коры из морской воды. Недавняя работа показала, что эффективность этого процесса выветривания морского дна зависит от температуры воды на дне океана - чем жарче, тем больше углекислого газа хранится в океанической коре.

Профессор Мюллер объясняет: «Чтобы узнать, как этот процесс способствует медленному углеродному циклу, мы реконструировали среднюю температуру донной воды в океанах во времени и включили ее в глобальную компьютерную модель эволюции океанической коры за последние 230 лет миллион лет, что позволило нам вычислить, сколько углекислого газа хранится в любом новом куске коры, создаваемом с помощью морского дна».

Компьютерная модель показывает, что способность коры океана хранить углекислый газ изменяется во времени с регулярной периодичностью около 26 миллионов лет и обусловлена колебаниями скоростей распространения морского дна, которые, в свою очередь, изменяют способность океанской коры хранить углекислый газ, что вызывает следующий вопрос: что в конечном счете стимулирует эти колебания в производстве земной коры?

Лучшее понимание медленного углеродного цикла поможет предсказать, как Земля будет реагировать на вызванное человеком повышение содержания углекислого газа в атмосфере. Это поможет ответить на вопрос: до какой степени континенты, океаны и океаническая кора в конечном итоге возьмут дополнительный углекислый газ.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:36
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