Ученые изучили как выветривание морского дна замедляет цикл углерода, поддерживающего жизнь на Земле

Профессор Дитмар Мюллер и д-р Адриана Дуткевич из Сиднейского центра информатики и Школы геофизических исследований сообщают об их открытии в журнале Science Advances.Медленный углеродный цикл предшествует людям и существует в течение десятков миллионов лет, обусловленный серией химических реакций и тектонической активности. Медленный цикл углерода является частью страхования жизни Земли, поскольку он поддерживает обитаемость планеты в течение целого ряда тепличных климатов, акцентированных ледниковыми периодами.Менее известно, что выветривание существует и в глубоких океанах. Горячая вулканическая океаническая кора подвержена выветриванию из-за циркуляции морской воды через трещины и открытые пространства в земной коре. Минералы, такие как кальцит, улавливающие углерод в своей структуре, постепенно формируются внутри коры из морской воды. Недавняя работа показала, что эффективность этого процесса выветривания морского дна зависит от температуры воды на дне океана - чем жарче, тем больше углекислого газа хранится в океанической коре.Профессор Мюллер объясняет: «Чтобы узнать, как этот процесс способствует медленному углеродному циклу, мы реконструировали среднюю температуру донной воды в океанах во времени и включили ее в глобальную компьютерную модель эволюции океанической коры за последние 230 лет миллион лет, что позволило нам вычислить, сколько углекислого газа хранится в любом новом куске коры, создаваемом с помощью морского дна».Компьютерная модель показывает, что способность коры океана хранить углекислый газ изменяется во времени с регулярной периодичностью около 26 миллионов лет и обусловлена колебаниями скоростей распространения морского дна, которые, в свою очередь, изменяют способность океанской коры хранить углекислый газ, что вызывает следующий вопрос: что в конечном счете стимулирует эти колебания в производстве земной коры?Лучшее понимание медленного углеродного цикла поможет предсказать, как Земля будет реагировать на вызванное человеком повышение содержания углекислого газа в атмосфере. Это поможет ответить на вопрос: до какой степени континенты, океаны и океаническая кора в конечном итоге возьмут дополнительный углекислый газ.