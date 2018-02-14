Ученые разрабатывают принципиально новый метод лечения рака

Когда исследователи из Каролинского института в Швеции лечили рак у мышей с использованием молекул селена, они наблюдали быстрые опухолевые эффекты. Теперь исследователи надеются, что этот новый принцип лечения рака в конечном итоге будет разработан для использования у людей.Селенсодержащий фермент тиоредоксинредуктаза 1 (TrxR1) может быть использован для поддержки роста клеток и для защиты их от вредных форм кислородных радикалов, которые вызывают окислительный стресс. Потребление селена уже давно связано с раком, хотя корреляция между селеном и развитием рака чрезвычайно сложна и не полностью понята.Повышенные уровни TrxR1 можно увидеть в нескольких формах рака. Они связаны с худшими прогнозами при раке головы и шеи, легких и груди. В ходе исследования ученые обнаружили три молекулы, соответствующие критериям их поиска. Разумеется, при тестировании эти же молекулы также оказались активными в качестве противораковых лекарств. Исследователи смогли лечить более 60 типов раковых клеток в лабораторных условиях. Однако нормальные клетки были гораздо менее чувствительны к этим молекулам.Исследователи также обнаружили быстрые опухолевые эффекты при лечении рака у мышей без очевидных побочных эффектов. Новые молекулы еще предстоит испытать на людях, но уже известно, что в настоящее время используется несколько различных противораковых лекарств, включая цисплатин и месфалан, для ингибирования TrxR1. До сих пор, независимо от того, важно ли это ингибирование фермента для эффективности этих лекарств, остается неизвестным, но это исследование показывает, что это вполне возможно. Исследователи теперь намерены продолжить разработку новых ингибиторов TrxR1, чтобы предложить новую форму терапии рака.