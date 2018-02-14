Туманность Андромеды сформировалась в «недавней» катастрофе двух крупных галактик
Соседка галактики Млечный Путь туманность Андромеды была сформирована в колоссальном крушении двух звездных систем не более 3 миллиардов лет назад, когда Земля уже существовала, говорят исследователи.
Вычисление даты рождения галактики Андромеды было серьезной проблемой для астрофизиков, учитывая огромный разрыв в возрасте между различными звездами, из которых она состоит.
Для последнего исследования французские и китайские исследователи во главе с астрономом Парижской обсерватории Франсуа Хаммером использовали самые мощные доступные компьютеры во Франции, чтобы изучить около терабайта данных - эквивалент двух миллионов фотографий.
«Это позволило нам увеличить физические механизмы формирования Андромеды, таким образом снимая завесу тайны с ее происхождением», - говорится в заявлении обсерватории.
Предыдущие исследования отметили одно существенное различие между нашей собственной галактикой и многолетними рассматриваемыми двойными кластерами Андромеды. В Андромеде некоторые звезды вращаются вместе с орбитой Млечного Пути, а остальные светила - вокруг центра галактики.
Подобные реакции звезд вызваны «недавним» образованием галактики, заявляют ученые. Данные показали, что от 7 до 10 миллиардов лет назад две галактики, в четыре раза более крупные, чем другие, оказались на курсе столкновения. Команда смоделировала траектории предшественников галактик и подсчитала, что они столкнулись от 1,8 миллиарда до 3 миллиардов лет назад, чтобы дать рождение туманности Андромеда.
Вычисление даты рождения галактики Андромеды было серьезной проблемой для астрофизиков, учитывая огромный разрыв в возрасте между различными звездами, из которых она состоит.
Для последнего исследования французские и китайские исследователи во главе с астрономом Парижской обсерватории Франсуа Хаммером использовали самые мощные доступные компьютеры во Франции, чтобы изучить около терабайта данных - эквивалент двух миллионов фотографий.
«Это позволило нам увеличить физические механизмы формирования Андромеды, таким образом снимая завесу тайны с ее происхождением», - говорится в заявлении обсерватории.
Предыдущие исследования отметили одно существенное различие между нашей собственной галактикой и многолетними рассматриваемыми двойными кластерами Андромеды. В Андромеде некоторые звезды вращаются вместе с орбитой Млечного Пути, а остальные светила - вокруг центра галактики.
Подобные реакции звезд вызваны «недавним» образованием галактики, заявляют ученые. Данные показали, что от 7 до 10 миллиардов лет назад две галактики, в четыре раза более крупные, чем другие, оказались на курсе столкновения. Команда смоделировала траектории предшественников галактик и подсчитала, что они столкнулись от 1,8 миллиарда до 3 миллиардов лет назад, чтобы дать рождение туманности Андромеда.