АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Туманность Андромеды сформировалась в «недавней» катастрофе двух крупных галактик

Соседка галактики Млечный Путь туманность Андромеды была сформирована в колоссальном крушении двух звездных систем не более 3 миллиардов лет назад, когда Земля уже существовала, говорят исследователи.

Туманность Андромеды сформировалась в «недавней» катастрофе двух крупных галактик


Вычисление даты рождения галактики Андромеды было серьезной проблемой для астрофизиков, учитывая огромный разрыв в возрасте между различными звездами, из которых она состоит.



Для последнего исследования французские и китайские исследователи во главе с астрономом Парижской обсерватории Франсуа Хаммером использовали самые мощные доступные компьютеры во Франции, чтобы изучить около терабайта данных - эквивалент двух миллионов фотографий.

«Это позволило нам увеличить физические механизмы формирования Андромеды, таким образом снимая завесу тайны с ее происхождением», - говорится в заявлении обсерватории.

Предыдущие исследования отметили одно существенное различие между нашей собственной галактикой и многолетними рассматриваемыми двойными кластерами Андромеды. В Андромеде некоторые звезды вращаются вместе с орбитой Млечного Пути, а остальные светила - вокруг центра галактики.

Подобные реакции звезд вызваны «недавним» образованием галактики, заявляют ученые. Данные показали, что от 7 до 10 миллиардов лет назад две галактики, в четыре раза более крупные, чем другие, оказались на курсе столкновения. Команда смоделировала траектории предшественников галактик и подсчитала, что они столкнулись от 1,8 миллиарда до 3 миллиардов лет назад, чтобы дать рождение туманности Андромеда.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых
Samsung начинает переработку старых телефонов для
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать
Советская летчица Марина Попович получила задание
Анна Михалкова показала старое фото своих
Ученые выявили новые особенности сильных
Ученые изучили как выветривание морского дна
Елена Воробей чуть не разорилась в Испании
Ученые разрабатывают принципиально новый метод
Туманность Андромеды сформировалась в «недавней»
В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны
Автономное беспилотное воздушное такси начнет
Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в
Нацисты сконструировали космический корабль для
Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин
Возле берегов Японии был найден подводный
Большинство устройств на Android уже заражены
Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел
Милонов прокомментировал законопроект касательно
Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за
Ученые впервые наблюдали электронную динамику
Летающая тарелка стала причиной мощного
Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой
Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол
Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили
На древней карте Америки ученые обнаружили
Ученые: Размножение людей в космосе
"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех
В Петербурге полиция нашла в квартире мумию
Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее
Просмотреть все новости