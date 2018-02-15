Советская летчица Марина Попович получила задание искать и сделать фото НЛО

Коллеги называли легенду авиации “Мадам Миг”, потому что она могла летать на 40 видах воздушного транспорта, а также установила 102 рекорда и написала докторскую, посвященную своей профессии. В то время проблемой НЛО занимались многие ученые, а в 70-х годах было открыто 2 отдела секретных исследований.Проекты Минобороны занимались аномальными явлениями и пришельцами, с которыми летчице довелось столкнуться лично. Она сразу заметила летающие тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу, но близкое нахождение возле аппаратов чуть не стоило героине истории жизни.