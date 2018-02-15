Советская летчица Марина Попович получила задание искать и сделать фото НЛО
Во время последнего интервью для РЕН ТВ советская летчица Марина Попович рассказала о том, как она получила задание искать и сделать фото НЛО. Ей пришлось всю жизнь хранить данную информацию в секрете, хотя удалось увидеть внеземные объекты на Валдае.
Коллеги называли легенду авиации “Мадам Миг”, потому что она могла летать на 40 видах воздушного транспорта, а также установила 102 рекорда и написала докторскую, посвященную своей профессии. В то время проблемой НЛО занимались многие ученые, а в 70-х годах было открыто 2 отдела секретных исследований.
Проекты Минобороны занимались аномальными явлениями и пришельцами, с которыми летчице довелось столкнуться лично. Она сразу заметила летающие тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу, но близкое нахождение возле аппаратов чуть не стоило героине истории жизни.
Коллеги называли легенду авиации “Мадам Миг”, потому что она могла летать на 40 видах воздушного транспорта, а также установила 102 рекорда и написала докторскую, посвященную своей профессии. В то время проблемой НЛО занимались многие ученые, а в 70-х годах было открыто 2 отдела секретных исследований.
Проекты Минобороны занимались аномальными явлениями и пришельцами, с которыми летчице довелось столкнуться лично. Она сразу заметила летающие тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу, но близкое нахождение возле аппаратов чуть не стоило героине истории жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00