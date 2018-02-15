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Советская летчица Марина Попович получила задание искать и сделать фото НЛО

Во время последнего интервью для РЕН ТВ советская летчица Марина Попович рассказала о том, как она получила задание искать и сделать фото НЛО. Ей пришлось всю жизнь хранить данную информацию в секрете, хотя удалось увидеть внеземные объекты на Валдае.

Коллеги называли легенду авиации “Мадам Миг”, потому что она могла летать на 40 видах воздушного транспорта, а также установила 102 рекорда и написала докторскую, посвященную своей профессии. В то время проблемой НЛО занимались многие ученые, а в 70-х годах было открыто 2 отдела секретных исследований.

Советская летчица Марина Попович получила задание искать и сделать фото НЛО


Проекты Минобороны занимались аномальными явлениями и пришельцами, с которыми летчице довелось столкнуться лично. Она сразу заметила летающие тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу, но близкое нахождение возле аппаратов чуть не стоило героине истории жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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