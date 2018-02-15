Внутренний мир Антарктиды: Дневники Ричарда Берда сохранили записи о встречах с подземными жителями планеты

Адмирал прославился благодаря своим путешествиям и открытиям, так что в честь его названа полярная станция и лунный кратер. Перед началом этого похода случилась вереница загадочных событий, подогревших любопытство героя нашей истории. В конце войны аргентинские власти захватили две подводные лодки нацистов, где находилось 16 человек. Пленники рассказали, что побывали на берегах континента и построили там пещеру, куда перенесли самые ценные архивы рейха вместе с личными вещами фюрера. Вторые члены экипажа тоже повторили путь своих собратьев и тоже оставили в ледяных недрах важные артефакты. До того момента в 30-х годах сюда были отправлены научные экспедиции, после чего территория Новой Швабии стала считаться часть Германии. Недаром глава флота Карл Дениц отмечал, что благодаря морякам для Гитлера была создана неприступная крепость на другой стороне планеты.Есть информация о тайных рейсах из города Киля, когда личные субмарины лидера нацистов после загрузки ящиков с неизвестным содержимым забрали с собою людей, лица которых были скрыты под бинтами. Члены субмарин говорили о множестве специалистов, строивших военные объекты, на которых работали заключенные из концлагерей. В Антарктиду привезли запасы продовольствия вместе с горючим, после чего советские и американские войска не сомневались, что немцы решили создать секретную базу. Такие гипотезы нуждались в подтверждении, а потому в конце 40-х годов сюда прибывает электроход “Слава”, имеющий на борту военных и оборудование для исследования подводных глубин. Сейчас эксперты выяснили, что он должен был следить за американцами, прикрываясь поисками рыбы, так как в это время сюда отправился флот Ричарда Берда из 12 кораблей. Кроме них на “Касабланке” находилось 25 самолетов вместе с геликоптерами и подводной лодкой, а также в состав экспедиции кроме 4800 моряков входили 25 ученых.Главной целью адмирала стало нахождение секретного немецкого объекта, после чего была тщательно исследована территория Земли Королевы Мод. Также удалось сделать 50000 снимков, но внезапно все работы были прекращены и участники вернулись домой. СМИ быстро узнали о неудачном походе американцев, потерявших судно вместе с 13 самолетами, а также поступили сведения о гибели 68 военных, но что произошло с ними в действительности? Свидетели события рассказали о странных летающих тарелках, которые во время сражения разгромили их флот, после чего пилот Джон Сайернсон отметил, что они неслись на огромной скорости и даже срывали антенны, но при этом не издавали звуков. Истребители были уничтожены непонятными лучами, после чего корабли внезапно исчезли в воздухе. Инцидент стал известен властям, приказавшим людям немедленно покинуть берега континента.Сейчас пришло время заглянуть в записи главы экспедиции, чтобы найти там подробности, о которых умолчали военные. Он вместе с двумя коллегами совершал разведку над поверхностью этого места и во время полета через горный хребет увидел внизу зеленые поляны, что невозможно в данной части мира, после чего приборы прекратили работу. На одной из этих диковинок разгуливал мамонт, а дальше рядом с их транспортом появились аппараты в форме диска с немецкой свастикой. Берд уже не мог управлять самолетом, оказавшимся в невидимой ловушке, но потом по радио раздался голос, предлагающий ему приземлиться. Затем шокированные люди вышли наружу и были встречены блондином, имеющим немецкий акцент. Их посадили на транспорт без колес и доставили к хрустальному городу, а затем все спустились вниз с помощью лифта.Там спутники предложили американцу поговорить с Хозяином подземного мира, оказавшимся приветливой личностью. Он сообщил, что его народ живет в недрах нашей планеты, а также предупредил землян о грядущей катастрофе, связанной с ядерным оружием. Это приведет к уничтожению планеты, но после зарождения новой жизни эта цивилизация готова помочь своим собратьям и возродить новую расу. После такого общения американцев доставили назад, и они благополучно прибыли на базу. В конце дневника есть записи о встрече с Трумэном, которому военный передал слова загадочного собеседника. Он долго хранил тайну, но потом решил открыть ее обществу. Многие ученые задумались о словах известной личности, видевшей внутреннюю полость Земли, где живут сверхлюди. Пока исследователи считают, что это может быть пропавшая колония нацистов и их потомков, проживающая в этом месте.При встрече с главой страны был передан документ, на котором стояла подпись Максимилиана Гартмана. Этот ученый в новой обители немцев занимался разработками технологий, а сейчас он предложил американцам сотрудничество и передал документы одного аппарата. Информация оказалась правдивой, потому что в то время началась разработка устройств в форме диска по чертежам Генриха Циммермана, но они сначала были неспособны осуществлять полеты. Внезапно после таких событий США стали воздавать беспилотники и усовершенствовали свои технологии, так что сейчас у экспертов появилось много вопросов по поводу путешествия на континент, на которые пока нет ответов.