Долунный период: Знакомое людям светило было создано пришельцами и притянуто Землей

Бушмены сохранили предания, описывающие данную эпоху, а майя были уверены, что место Луны заняла Венера. Ученые в трудах греческого философа Апполония Родосского нашли сведения о том, что небесное тело появилось на небосводе после зарождения нашей планеты. Перед такими событиями люди ели только растительные продукты, а дальше с появлением объекта на них обрушились различные природные катаклизмы. Прошло много веков, прежде чем он смог примириться с новым положением и сейчас выражает свой бунт в виде приливов и отливов. Также переход Земли на новую орбиту повлек за собою смещение других небесных тел, вращающихся вокруг Солнца. Среди них был будущий спутник, захваченный гравитационным притяжением планеты и вынужденный вращаться вокруг нее до сих пор.Геологи во время изучения природы катастроф выяснили, что Земля изменяет вращение орбиты вокруг светила каждые 92000 лет, приближаясь и отдаляясь от него на определенное расстояние. Геродот во время беседы с египетскими жрецами узнал о четырехкратном изменении местоположения светила во время восхода, а китайцы считали, что такие процессы стали причиной нового движения нашей системы. До этого периода люди ходили без одежды из-за сильной жары, а перед Всемирным потопом светило внезапно полетело вниз после невероятных пируэтов. Если просмотреть даты грядущей катастрофы у разных народов, то можно заметить идентичность указанных сведений, а еще там четко описана гибель животных и прочие изменения.Современные специалисты не опровергают теории своих древних собратьев, но в последнее время появилась новая версия возникновения Луны после обнаружения многих загадочных артефактов. Согласно данной гипотезе, к земной орбите появился внеземной корабль пришельцев, зависший над нею и ставший искусственным спутником. Тогда быстро изменилась форма объекта, и появились водные ресурсы, а довольные гуманоиды решили быстро начать освоение новых территорий. Затем в космосе произошла страшные события, красочно описанные в Махабхарате. Гибель городов богов стала причиной изменения положения небесного тела, а также повлияла на формирование Мирового океана. Землетрясения и наводнения уничтожили все следы цивилизаций, а уцелевшие люди начали жить в пещерах, вернувшись к каменному веку. Аналогичная трагедия постигла период Золотого века, когда высшие космические расы учили население врачеванию и другим наукам, а также летали на своих аппаратах по просторам Вселенной. Только одной станции удалось выжить после таких событий, так что внеземные существа решили посадить ее на воду для безопасности, образовав Атлантиду.Тогда инопланетяне продолжали свои генетические опыты над человечеством и стали предками новой цивилизации, после чего бесследно исчезли с лица земли. Во время наблюдения за Луной многие ученые замечали, что она не является пустым и безжизненным объектом. Были замечены различные блуждающие огни, сменяющиеся световыми эффектами, а во время посадки “Аполлона-13” поверхность стала колебаться, показав свою внутреннюю пустоту. Астронавты нашли зоны магнитных полей и огромные залежи ферромагнитных веществ, сменяющихся скрытыми водными запасами.