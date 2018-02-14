Младшую дочь Ксении Бородиной разочаровал День всех влюблённых

"Это должно быть в ленте", - подписывает публикацию Ксения.

Там девушка постоянно рассказывает о своей многочисленной семье. Сегодня в День всех влюбленных Ксюша выложила очередной забавный ролик, где главным героем опять была младшая дочь Бородиной и Курбана Омарова - Теона.На ролике видно, как папа приносит огромный красивый букет своей супруге и вручает ей его. В это время малышка, видя, что ей ничего не досталось, обречённо опускает головку и пытается покинуть "жадных" родителей.Это невероятно рассмешило маму и она поспешила сказать, что букет принадлежит им обеим.Как обычно, пост весьма активно прокомментировали поклонники этой семьи. Все умилились смышленым ребёнком и пожурили папу, что девочке ничего не досталось.