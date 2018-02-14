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Компания Boston Dynamics усовершенствовала жутковатую собаку-робота SpotMini

Каждый раз, когда компания Boston Dynamics анонсирует новую версию робота - даже с небольшим количеством деталей касательно технологии, - они тревожат общественность при просмотре видео новинок. На этот раз разработчики представили ИИ в виде собаки, умеющей открывать ручку двери.

Компания Boston Dynamics усовершенствовала жутковатую собаку-робота SpotMini


Последнее видео, напугавшее многих, это представление SpotMini, собакообразного четырехконечного существа. На видео видно двух роботов SpotMini, один из которых более усовершенствован. Один из роботов смотрит на дверь, затем отступает, пропуская своего более усовершенствованного «старшего брата». У расширенного SpotMini имеется приспособление на шее. Это когтистая рука, которая может работать с дверными ручками, и как только ручка поворачивается, он может фактически открыть дверь и придержать ее, пропуская другого робота. Выглядит этот процесс жутковато.



SpotMini описывается сайтом Boston Dynamics как маленький четырехногий робот весом 25 кг. Он работает около 90 минут после зарядки, в зависимости от действия. «SpotMini - самый бесшумный робот, который мы построили», - говорится в пресс-релизе компании.

Что касается его особого преимущества, SpotMini унаследовал высокую маневренность своего более крупного предшественника Spot, но с усовершенствованием обработки информации при помощи более мощных датчиков восприятия и глубинных камер, а также специальных датчиков мощности и положения в конечностях. С помощью этих датчиков собака-робот умеет предоставлять более точные манипуляции.

Между тем, пользователи были сильно впечатлены техническими навыками собакообразного SpotMini. Многие писали, что способность открывать дверь для другого робота – «необычайно сложный подвиг решения проблем, о котором большинство кошек и собак никогда не узнают», «утонченность операций роботоновинок … являются свидетельством яркости робототехники Boston Dynamics».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 18:36
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