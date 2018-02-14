Дмитрий Тарасов купил себе кольцо в несколько раз больше чем у жены
Мы уже сообщали, что сегодня в День всех влюбленных футболист Дмитрий Тарасов поделился фотографией поцелуя с женой Анастасией.
При этом футболист "железнодорожников" продемонстрировал гигантское кольцо на безымянном пальце правой руки.
По обыкновению невеста и жених выбирают себе примерно одинаковые кольца. Однако спортсмен решил идти другим путем.
И, когда на пальце девушки сверкало хоть и дорогое, но небольшое кольцо, то Тарасов в очередной раз показал всем, что он будет покруче и приобрёл кольцо в несколько раз больше Настиного.
При этом футболист "железнодорожников" продемонстрировал гигантское кольцо на безымянном пальце правой руки.
По обыкновению невеста и жених выбирают себе примерно одинаковые кольца. Однако спортсмен решил идти другим путем.
И, когда на пальце девушки сверкало хоть и дорогое, но небольшое кольцо, то Тарасов в очередной раз показал всем, что он будет покруче и приобрёл кольцо в несколько раз больше Настиного.