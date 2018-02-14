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Samsung выпустила спецверсию смартфона Galaxy Note 8 посвященную Олимпиаде

Руководители компании Samsung планируют пользователям представить спецверсию смартфона версии Galaxy Note 8, который выпустили в честь начала Олимпийских Игр в Южной Корее.

Samsung выпустила спецверсию смартфона Galaxy Note 8 посвященную Олимпиаде

Устройство обладает белоснежным надёжным стеклом, символизирующим зимние Олимпийские Игры. Задняя панель Samsung Galaxy Note 8 украшена особыми золотыми кольцами. Вдохновением в данном случае для дизайнеров стал «Олимпийский факел». В интернете опубликовали видеоролик, где анонсировали спецверсию девайса, не являющуюся коммерчески доступной. Производителями аппарат выпущен в ограниченном количестве. Разработчики такие эксперименты проводили в рамках масштабного спортивного мероприятия в Рио.


Экспертами отмечается, что посвященная Олимпиаде версия Samsung Galaxy Note 8 обладает такими же техническими характеристиками, как и обычная версия устройства. Владельцы при покупке получат в подарок кожаный специальный чехол с логотипом.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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