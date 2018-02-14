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Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»

Известная сегодня ведущая и уже популярная певица Ольга Бузова сделала подарок всем влюбленным.

В праздничный день девушка презентовала новый клип на ее хит «WiFi».

Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»

С Днем святого Валентина Ольга решила впервые представить публике новый горячий клип на сингл «WiFi». Бузова перед премьерой не раз заявляла, что невероятно переживает, как ее фанаты отнесутся к такой сексуальной постановке.

Надо напомнить, что для создания клипа команда Бузовой пригласила 34-летнего красавца Джереми Микса. После того, как в 2014 году мужчина был арестован за незаконное хранение оружия, он получил негласное звание как самый красивый преступник в мире.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28
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