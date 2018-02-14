Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Известная сегодня ведущая и уже популярная певица Ольга Бузова сделала подарок всем влюбленным.
В праздничный день девушка презентовала новый клип на ее хит «WiFi».
С Днем святого Валентина Ольга решила впервые представить публике новый горячий клип на сингл «WiFi». Бузова перед премьерой не раз заявляла, что невероятно переживает, как ее фанаты отнесутся к такой сексуальной постановке.
Надо напомнить, что для создания клипа команда Бузовой пригласила 34-летнего красавца Джереми Микса. После того, как в 2014 году мужчина был арестован за незаконное хранение оружия, он получил негласное звание как самый красивый преступник в мире.
В праздничный день девушка презентовала новый клип на ее хит «WiFi».
С Днем святого Валентина Ольга решила впервые представить публике новый горячий клип на сингл «WiFi». Бузова перед премьерой не раз заявляла, что невероятно переживает, как ее фанаты отнесутся к такой сексуальной постановке.
Надо напомнить, что для создания клипа команда Бузовой пригласила 34-летнего красавца Джереми Микса. После того, как в 2014 году мужчина был арестован за незаконное хранение оружия, он получил негласное звание как самый красивый преступник в мире.