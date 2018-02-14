Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»

В праздничный день девушка презентовала новый клип на ее хит «WiFi».С Днем святого Валентина Ольга решила впервые представить публике новый горячий клип на сингл «WiFi». Бузова перед премьерой не раз заявляла, что невероятно переживает, как ее фанаты отнесутся к такой сексуальной постановке.Надо напомнить, что для создания клипа команда Бузовой пригласила 34-летнего красавца Джереми Микса. После того, как в 2014 году мужчина был арестован за незаконное хранение оружия, он получил негласное звание как самый красивый преступник в мире.