Ученые: В Антарктиде под отколовшимся айсбергом был обнаружен “затерянный мир”

После того, как А68 ушел дрейфовать по морю, покинув ледник Ларсен, показалась огромная поверхность, протянувшаяся на 6000 кв. км. Раньше полярники даже не мечтали о возможности изучения экосистемы, живущей без солнечных лучей с древних времен. Только писатели в книгах описывали свои варианты развития событий, но сейчас ученые смогут реально рассмотреть загадочный мир.Кроме проб грунта будут исследованы представители фауны и сделаны анализы воды. Сейчас глобальное потепление стало виновником таяния ледников, а блуждающий айсберг стал причиной возникновения трещин в месте раскола и понизил температуру Гольфстрима.