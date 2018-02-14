Ученые: В Антарктиде под отколовшимся айсбергом был обнаружен “затерянный мир”
Британские ученые собираются организовать новую экспедицию в Антарктиду для исследования территории “затерянного мира”. Он был обнаружен под отколовшимся айсбергом и скрывался от людских глаз 120000 лет.
После того, как А68 ушел дрейфовать по морю, покинув ледник Ларсен, показалась огромная поверхность, протянувшаяся на 6000 кв. км. Раньше полярники даже не мечтали о возможности изучения экосистемы, живущей без солнечных лучей с древних времен. Только писатели в книгах описывали свои варианты развития событий, но сейчас ученые смогут реально рассмотреть загадочный мир.
Кроме проб грунта будут исследованы представители фауны и сделаны анализы воды. Сейчас глобальное потепление стало виновником таяния ледников, а блуждающий айсберг стал причиной возникновения трещин в месте раскола и понизил температуру Гольфстрима.
После того, как А68 ушел дрейфовать по морю, покинув ледник Ларсен, показалась огромная поверхность, протянувшаяся на 6000 кв. км. Раньше полярники даже не мечтали о возможности изучения экосистемы, живущей без солнечных лучей с древних времен. Только писатели в книгах описывали свои варианты развития событий, но сейчас ученые смогут реально рассмотреть загадочный мир.
Кроме проб грунта будут исследованы представители фауны и сделаны анализы воды. Сейчас глобальное потепление стало виновником таяния ледников, а блуждающий айсберг стал причиной возникновения трещин в месте раскола и понизил температуру Гольфстрима.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00