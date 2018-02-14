АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

NASA хочет отправить камень с Марса обратно в рамках испытания новой миссии Mars 2020

В настоящее время на Земле изучается крайне ограниченное количество марсианских пород. Все скальные породы с Марса, изучаемые учеными на Земле, попали к нам через метеориты. Тем более непонятен мотив NASA, которые собираются отправить образец марсианской породы обратно на Красную планету для испытания новой миссии Mars 2020.

NASA хочет отправить камень с Марса обратно в рамках испытания новой миссии Mars 2020


Ученым никогда не удавалось совершить успешный рейс туда и обратно с Марса, поэтому и не удалось собрать фактические образцы для изучения. Вся марсианская скала, к которой мы имеем доступ, пришла к нам через метеоры, по счастливой случайности взорвавшиеся с горных пород поверхности Марса миллионы лет назад, прежде чем рухнули на Землю. Естественно, это делает марсианские камни чрезвычайно ценным на данный момент.

В этом случае немного странно слышать, что NASA собирается послать кусок марсианского камня назад, откуда он появился. Логика этого поступка еще более странная - агентство хочет взять этот бесценный пример скалы с другой планеты и использовать его для целенаправленной практики нового мощного космического лазера.

NASA хочет отправить камень с Марса обратно в рамках испытания новой миссии Mars 2020


В настоящее время в разработку ровера Mars 2020 будет включена отправка предварительного разведчика на Марс, чтобы он мог собрать некоторые образцы, которые можно получить в ходе последующей миссии. Чтобы помочь ему в достижении этой цели, ровер будет оснащен лазером SHERLOC, который представляет собой сканирование пригодной для жизни среды с комбинацией и люминесценцией для органических веществ и химических веществ.

Благодаря сиянию фокусированного лазера на объектах SHERLOC сможет анализировать крошечные объекты внутри скалы, которые не шире человеческого волоса. Это большая степень точности, и ученые должны убедиться, что устройство будет откалибровано, когда оно поступит на поверхность Марса.

Лютер Бегле, главный исследователь SHERLOC, объяснил: «Мы изучаем вещи в таком прекрасном масштабе, что небольшие смещения, вызванные изменениями температуры или даже ровером, оседающим на песке, могут потребовать от нас исправления нашей цели. Изучая, как инструмент видит неподвижную цель, мы можем понять, как он увидит кусок поверхности Марса ».

Возможно, сейчас самое время инвестировать в камень Марса, так как его относительная ценность вскоре упадет до минимальной отметки, если NASA с успехом завершат испытания ровера с принципиально новым лазером.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости