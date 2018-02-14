NASA хочет отправить камень с Марса обратно в рамках испытания новой миссии Mars 2020

Ученым никогда не удавалось совершить успешный рейс туда и обратно с Марса, поэтому и не удалось собрать фактические образцы для изучения. Вся марсианская скала, к которой мы имеем доступ, пришла к нам через метеоры, по счастливой случайности взорвавшиеся с горных пород поверхности Марса миллионы лет назад, прежде чем рухнули на Землю. Естественно, это делает марсианские камни чрезвычайно ценным на данный момент.В этом случае немного странно слышать, что NASA собирается послать кусок марсианского камня назад, откуда он появился. Логика этого поступка еще более странная - агентство хочет взять этот бесценный пример скалы с другой планеты и использовать его для целенаправленной практики нового мощного космического лазера.В настоящее время в разработку ровера Mars 2020 будет включена отправка предварительного разведчика на Марс, чтобы он мог собрать некоторые образцы, которые можно получить в ходе последующей миссии. Чтобы помочь ему в достижении этой цели, ровер будет оснащен лазером SHERLOC, который представляет собой сканирование пригодной для жизни среды с комбинацией и люминесценцией для органических веществ и химических веществ.Благодаря сиянию фокусированного лазера на объектах SHERLOC сможет анализировать крошечные объекты внутри скалы, которые не шире человеческого волоса. Это большая степень точности, и ученые должны убедиться, что устройство будет откалибровано, когда оно поступит на поверхность Марса.Лютер Бегле, главный исследователь SHERLOC, объяснил: «Мы изучаем вещи в таком прекрасном масштабе, что небольшие смещения, вызванные изменениями температуры или даже ровером, оседающим на песке, могут потребовать от нас исправления нашей цели. Изучая, как инструмент видит неподвижную цель, мы можем понять, как он увидит кусок поверхности Марса ».Возможно, сейчас самое время инвестировать в камень Марса, так как его относительная ценность вскоре упадет до минимальной отметки, если NASA с успехом завершат испытания ровера с принципиально новым лазером.