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17 февраля SpaceX запустит два тестовых интернет-спутника

В субботу американская компания SpaceX собирается осуществить запуск двух тестовых спутников Microsat 2a и 2b, которые входят в линейку аппаратов, предназначенных для раздачи Интернета. Помимо этого на борту ракеты окажется испанский спутник Paz.

17 февраля SpaceX запустит два тестовых интернет-спутника


Так сообщается, что запуск всех аппаратов будет производиться посредством использования тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Старт намечен с площадки военной базы Ванденберг в Калифорнии.

Стоит отметить, что испанский аппарат Paz будет выполнять роль радиолокационного наблюдателя на орбите Земли, при этом вес спутника составляет 1350 кг. Что касается Microsat 2a и 2b, то эти устройства создают полезную нагрузку в 400 кг. Они относятся к группировке спутников Starlink, которую в SpaceX намерены вывести до 2027 года. Отмечается, что колония таких аппаратов будет состоять из одной тысячи экземпляров. С их помощью должно быть создано надежное покрытие всей планеты для предоставления Интернета.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30
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