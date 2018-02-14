17 февраля SpaceX запустит два тестовых интернет-спутника

Так сообщается, что запуск всех аппаратов будет производиться посредством использования тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Старт намечен с площадки военной базы Ванденберг в Калифорнии.Стоит отметить, что испанский аппарат Paz будет выполнять роль радиолокационного наблюдателя на орбите Земли, при этом вес спутника составляет 1350 кг. Что касается Microsat 2a и 2b, то эти устройства создают полезную нагрузку в 400 кг. Они относятся к группировке спутников Starlink, которую в SpaceX намерены вывести до 2027 года. Отмечается, что колония таких аппаратов будет состоять из одной тысячи экземпляров. С их помощью должно быть создано надежное покрытие всей планеты для предоставления Интернета.