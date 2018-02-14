NASA показало новый снимок ледяной луны Сатурна Энцелада, присланный Cassini

Это также выглядит действительно ярким в правильном свете, как показывает недавняя фотография, опубликованная NASA. Несмотря на то, что космический зонд Cassini давно погиб в недрах Сатурна еще в сентябре прошлого года, ему удалось сделать огромное количество фотографий кольцевой планеты и ее спутников, которые до сих пор изучают в NASA. Одни из таких снимков особенно впечатляющий, показывающий Энцелад в силуэте над кольцами Сатурна. На заднем плане можно увидеть меньшую луну Пандору в фоновом режиме.По данным NASA, Cassini находился на расстоянии 240 800 км от Энцелада, когда был сделан снимок. На фотографии Энцелад, который является довольно маленьким диаметром всего в 505 км, выглядит совсем крошечным по сравнению с огромными рядами колец Сатурна сразу за ним.Энцелад отличает от остальных лун Сатурна наличие огромных океанов, которые предположительно находятся под поверхностью луны, но узнать об этом наверняка можно будет лишь после отправки туда космического корабля, чтобы начать изучение Энцелада.