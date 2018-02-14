В Таиланде российский турист прострелил себе ногу на подводной охоте

Мужчина в возрасте 62 лет является профессиональным дайвером и увлекается таким досугом на протяжении 20 лет. Он решил погрузиться в воду и поплыть в сторону специальной зоны, где разрешено ловить больших окуней. Россиянин увидел желанный трофей и поднял ружье, однако баллон воздухом оказался бракованным.Во время замены новый аналог стал причиной выстрела. Стрела из металла пробила ласту и повредила конечность дайвера, которого быстро вытащили из воды местные спасатели. Они отвезли туриста в клинику на катере, где медики оказали ему помощь, так что сейчас состояние здоровья пострадавшей особы стабильно.