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В Таиланде российский турист прострелил себе ногу на подводной охоте

СМИ сообщили о происшествии на таиландском острове Лан. Российский турист во время отдыха прострелил себе ногу на подводной охоте и был срочно госпитализирован в клинику.

Мужчина в возрасте 62 лет является профессиональным дайвером и увлекается таким досугом на протяжении 20 лет. Он решил погрузиться в воду и поплыть в сторону специальной зоны, где разрешено ловить больших окуней. Россиянин увидел желанный трофей и поднял ружье, однако баллон воздухом оказался бракованным.

В Таиланде российский турист прострелил себе ногу на подводной охоте


Во время замены новый аналог стал причиной выстрела. Стрела из металла пробила ласту и повредила конечность дайвера, которого быстро вытащили из воды местные спасатели. Они отвезли туриста в клинику на катере, где медики оказали ему помощь, так что сейчас состояние здоровья пострадавшей особы стабильно.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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