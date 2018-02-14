Найден простой способ всегда оставаться стройным

Японскими учеными проделана огромная работа по исследованию взаимосвязей с быстротой приема пищи и стройностью. Как оказалось, индекс массы тела и объем талии напрямую зависит от скорости поедания пищи.Исследователи изучили информацию о почти 60 тысячах пациентов, эксперимент продолжался на протяжении 6 лет. Ученых интересовали семь вопросов, в ответах на которые отображался образ жизни участников исследования, а также скорость, с которой они принимают пищу.Результаты показали, что число лиц, привыкших медленно и тщательно пережевывать пищу, процент страдающих ожирением оказался немногим выше 20 процентов. Средняя скорость поедания пищи показала почти 30 процентов людей с ожирением. И наконец, люди, привыкшие есть быстро, буквально проглатывая каждый кусок, показали наиболее высокий процент ожирения, их число составило почти 45 процентов в этой группе.Точно такая же закономерность наблюдалась и в изучении охвата талии, чем выше скорость принятия пищи, тем больше окружность талии.Исследование проводилось в группе больных диабетом, и почти не включало людей старших возрастов, также ученые не уделили внимание уровню физических нагрузок и количеству пищи, употребляемой человеком.