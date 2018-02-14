АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Найден простой способ всегда оставаться стройным

Найден простой способ всегда оставаться стройным, доступный каждому.

Найден простой способ всегда оставаться стройным


Японскими учеными проделана огромная работа по исследованию взаимосвязей с быстротой приема пищи и стройностью. Как оказалось, индекс массы тела и объем талии напрямую зависит от скорости поедания пищи.

Исследователи изучили информацию о почти 60 тысячах пациентов, эксперимент продолжался на протяжении 6 лет. Ученых интересовали семь вопросов, в ответах на которые отображался образ жизни участников исследования, а также скорость, с которой они принимают пищу.

Результаты показали, что число лиц, привыкших медленно и тщательно пережевывать пищу, процент страдающих ожирением оказался немногим выше 20 процентов. Средняя скорость поедания пищи показала почти 30 процентов людей с ожирением. И наконец, люди, привыкшие есть быстро, буквально проглатывая каждый кусок, показали наиболее высокий процент ожирения, их число составило почти 45 процентов в этой группе.

Точно такая же закономерность наблюдалась и в изучении охвата талии, чем выше скорость принятия пищи, тем больше окружность талии.

Исследование проводилось в группе больных диабетом, и почти не включало людей старших возрастов, также ученые не уделили внимание уровню физических нагрузок и количеству пищи, употребляемой человеком.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 14:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости