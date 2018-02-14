Китаянка прошла рентген на сканере с багажом из-за переживаний за свою сумку
Пользователи сетей активно обсуждают ролик, опубликованный свидетелями события из аэропорта города Дунгуань. Китаянка прошла рентген на сканере с багажом из-за переживания за свою сумку.
Пассажирка настолько беспокоилась, чтобы с нею ничего не случилось, что решила залезть в багажный отсек и пройти нужную процедуру, даже не сняв туфли на каблуках. Сотрудники были шокированы зрелищем, заметив на мониторах женское тело вместе с вещами.
Однако их ждал новый сюрприз, когда дама вылезла из устройства и стала проверять содержимое сумки. Она боялась, чтобы воры не похитили ее багаж, так что решила лично удостовериться, что все предметы находятся на месте.
Пассажирка настолько беспокоилась, чтобы с нею ничего не случилось, что решила залезть в багажный отсек и пройти нужную процедуру, даже не сняв туфли на каблуках. Сотрудники были шокированы зрелищем, заметив на мониторах женское тело вместе с вещами.
Однако их ждал новый сюрприз, когда дама вылезла из устройства и стала проверять содержимое сумки. Она боялась, чтобы воры не похитили ее багаж, так что решила лично удостовериться, что все предметы находятся на месте.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10