Китаянка прошла рентген на сканере с багажом из-за переживаний за свою сумку

Пассажирка настолько беспокоилась, чтобы с нею ничего не случилось, что решила залезть в багажный отсек и пройти нужную процедуру, даже не сняв туфли на каблуках. Сотрудники были шокированы зрелищем, заметив на мониторах женское тело вместе с вещами.Однако их ждал новый сюрприз, когда дама вылезла из устройства и стала проверять содержимое сумки. Она боялась, чтобы воры не похитили ее багаж, так что решила лично удостовериться, что все предметы находятся на месте.