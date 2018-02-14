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Подписчики предположили, что Иван Барзиков зарабатывает на шикарную жизнь эскортом

Бывший участник скандального проекта "Дома-2" Иван Барзиков, который в последнее время то и дело увлечён разными курортами, стал подозреваться в эскорте, так как далеко не все готовы поверить, что у парня, не работающего официально, имеются средства на такие путешествия.

Обвинять кого-то в эскорте нынче модно: обвинили Марго Овсянникову, причём не ошиблись, и теперь обвиняют её бывшего парня Саймона Марданшина, продолжающего негодовать из-за того, что экс-пассия обманывала его.

Подписчики предположили, что Иван Барзиков зарабатывает на шикарную жизнь эскортом

А пока Мардашнин решает, соглашаться ли ему на полиграф, фолловеры полным ходом обвиняют в эскорте Барзикова, живущего красиво и очень разнообразно.

Недавно, напомним, Иван классно проводил время в Таиланде с Мариной Абрамсон, после чего даже появились слухи, что у них было "волшебство". Но потом стало ясно, что ничего такого не было, и Иван даже подружился с Александром - возлюбленным своей приятельницы. Сейчас бывший житель телестройки уже на Бали, где встретился с Лилией Четрару и Сергеем Захарьяшем.

Сегодня в соц-сетях Барзикова только и спрашивают, откуда у него такие деньги, однако отвечать на данный вопрос телезвезда пока не хочет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:20
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