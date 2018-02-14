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ИИ стал учиться в 10 раз быстрее

Благодаря новому подходу созданному лабораторией DeepMind процесс обучения искусственного интеллекта станет во множество раз быстрее и эффективнее.


Зачастую, во многих обучающих алгоритмах искусственного интеллекта, разработчики использовали обучение с подкреплением в виде программ, которые сделают работу лучше используя отклик от среды. Иными словами, процесс обучения включал в себя очки за успех и штрафы за ошибки.

ИИ стал учиться в 10 раз быстрее


Проблема такого метода состояла в том, что софт учился выполнять четко поставленные задачи, но когда нужно было выйти за рамки, ИИ не мог использовать полученные навыки. В новом методе обучения IMPALA разработчики помогут ИИ учиться выполнять несколько задач и при этом обмениваться между собой полученным опытом. Благодаря такому методу искусственный интеллект будет обучаться в десятки раз быстрее и эффективнее.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 11:00
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