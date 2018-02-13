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Роботы на основе поведения тараканов выживут на неизвестных планетах - ученые

В лаборатории исследователи Джона Хопкинса изучают локомоцию тараканов, которые могут помочь будущим роботизированным транспортным средствам пересечь неизведанную территорию, например на неизвестных планетах.

Роботы на основе поведения тараканов выживут на неизвестных планетах - ученые


Представьте себе последствия землетрясения или неизведанной поверхности другой планеты. Человеческие команды могут колебаться, чтобы попасть в такие районы, подверженные опасности. Но какая земная форма жизни, кроме той, о которой в шутку говорят, что она сможет выжить даже в результате взрыва атомной бомбы, скорее всего, сохранится на опасном чуждом ландшафте? Для таких миссий исследователи Джона Хопкинса планируют спроектировать роботов на основе поведенческих реакций тараканов.

Внутри лаборатории тараканы бегут по дорожкам, нагруженным двумя типами препятствий: большими «шишками» и одинаково большими «пробелами». Они имитируют дыры и барьеры, встречающиеся тараканам в их естественной среде обитания. Высокоскоростные камеры фиксируют движения тела и ног испытуемых тараканов, которые впоследствии помогут исследователям узнать точную тактику движения, которую маленькие роботы могут использовать для преодоления одного и того же типа препятствий. Ученые пытаются понять принципы прохождения тараканов через такой сложный ландшафт, дабы затем передать эти принципы продвинутым роботам.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:51
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