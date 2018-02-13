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Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные токсины

По мнению учёных в ромашковом и травяном чаях имеются растительные токсины. Специалисты призывают производителей этой продукции больше внимания уделять выращиванию, а также уборке растений.

Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные токсины

Проведенное недавно исследование показывает, что в некоторых чаях имеется такой уровень токсинов, что опасно их определять. В лабораторных условиях исследовали тринадцать их видов. Растительные токсины нашли в половине из них. Прежде всего, яд содержится в сорняках, растущих между чайными травами. Исследователи отмечают, есть вероятность, что наименьшего количества хватит, чтобы вызвать в итоге рак.

Травяные PA-зараженные чаи, включая также чай rooibos, зеленый и черный чай, мед, выступают основными источниками, позволяющими людям употреблять PA. В свою очередь количество ПА, содержащегося непосредственно в данных продуктах, может являться вредным для детей, а также для взрослых в случае постоянного (длительного) потребления.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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