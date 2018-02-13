Новую криптовалюту название именем Ольги Бузовой - бузль

Теперь это новая криптовалюта называется "BUZ. OVA Coin". А сокращенно она звучит: "бузль".Создатели уже заявили, что при помощи бузлей человек может оплатить билеты на концерты, кинотеатры и на другие развлекательные мероприятия.Стоимость одного бузля - 1,2 американских доллара. Но, пполне вероятно, что через пару-тройку лет этим бузлем будут оперировать финансисты всего мира. По крайней мере, на это очень надеются поклонники Ольги.Кстати сказать, что сегодня в своей публикации Инстаграма Ольга Бузова провозгласила себя богиней и назвала сегодняшнее время "эрой Бузовой".