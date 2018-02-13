Ученые: Разводы и измены происходят из-за чрезмерного созерцания внешности других людей
Американские ученые разработали тест, который эффективно показывает причину разводов и измен в семьях. Оказалось, что они происходят из-за чрезмерного созерцания внешности других людей.
Во время опытов были приглашены 300 добровольцев, являющихся молодоженами, после чего за ними наблюдали на протяжении трех лет. За это время часть людей успели разойтись или были близки к такой ситуации, но благодаря новинке психологам удалось найти объяснение поведению партнеров. Лица, долго смотрящие на снимки красивых индивидуумов разных полов, чаще разрывали отношения с настоящими избранниками.
Данный фактор связан с биологическими различиями в работе мозга, когда человек часто не понимает, что он делает в данный момент. Спонтанность становится причиной обращения внимания на иных лиц, но чем меньше семьи тратили время на такие нюансы, тем крепче был их союз.
Во время опытов были приглашены 300 добровольцев, являющихся молодоженами, после чего за ними наблюдали на протяжении трех лет. За это время часть людей успели разойтись или были близки к такой ситуации, но благодаря новинке психологам удалось найти объяснение поведению партнеров. Лица, долго смотрящие на снимки красивых индивидуумов разных полов, чаще разрывали отношения с настоящими избранниками.
Данный фактор связан с биологическими различиями в работе мозга, когда человек часто не понимает, что он делает в данный момент. Спонтанность становится причиной обращения внимания на иных лиц, но чем меньше семьи тратили время на такие нюансы, тем крепче был их союз.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00