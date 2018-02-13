Виталину Цымбалюк-Романовскую возмущает желание Татьяны Власовой забрать ее законное имущество

В Facebook она опубликовала небольшое сообщение, упомянув о новой серии семейной драмы, за которой следит 87% зрителей, поддерживающих ее сторону. В последнее время первая избранница актера активно начала поливать грязью соперницу, часто вспоминая о годах, прожитых вместе с Арменом Джигарханяном. Однако, в реальности, брак Татьяны Власовой длился 31 год, но сейчас она не гнушается говорить ложь.Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что женщина любыми способами пытается вернуть имущество супруга, но при этом забывает, что сейчас прошла эпоха 90-х годов. Она не собирается сдаваться и надеется на справедливость закона, а также уверена, что ее оппонента подталкивает к афере наследник вместе с Артуром Согомоняном.