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Виталину Цымбалюк-Романовскую возмущает желание Татьяны Власовой забрать ее законное имущество

Общество каждый день следит за новыми скандальными подробностями, связанными с Арменом Джигарханяном и его бывшими супругами. Сейчас Виталину Цымбалюк-Романовскую возмущает желание Татьяны Власовой забрать ее законное имущество.

В Facebook она опубликовала небольшое сообщение, упомянув о новой серии семейной драмы, за которой следит 87% зрителей, поддерживающих ее сторону. В последнее время первая избранница актера активно начала поливать грязью соперницу, часто вспоминая о годах, прожитых вместе с Арменом Джигарханяном. Однако, в реальности, брак Татьяны Власовой длился 31 год, но сейчас она не гнушается говорить ложь.

Виталину Цымбалюк-Романовскую возмущает желание Татьяны Власовой забрать ее законное имущество


Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что женщина любыми способами пытается вернуть имущество супруга, но при этом забывает, что сейчас прошла эпоха 90-х годов. Она не собирается сдаваться и надеется на справедливость закона, а также уверена, что ее оппонента подталкивает к афере наследник вместе с Артуром Согомоняном.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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