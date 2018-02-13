Пришельцы следят за действиями людей на американских военных базах – Исследователи
Исследователи получили много сообщений от военных из штата Монтана, где расположен объект “Мальмстрем”. Пришельцы следят за действиями людей на американских базах и держат их под контролем.
В последний раз свидетели события зафиксировали огромный НЛО черного цвета, который имел 25-метровый диаметр. После его появления в окрестностях пропала электроэнергия, а вообще в данном месте уже побывали 20 аналогичных кораблей гуманоидов. В конце 60-х годов один аппарат смог заблокировать 10 ракет, просто зависнув над складом.
Эксперты считают, что инопланетяне интересуются технологиями землян и часто появляются в подобных уголках страны. Составленная карта показала, что многие районы, где были замечены объекты, имеют военные сооружения, что подтверждает выдвинутую гипотезу.
В последний раз свидетели события зафиксировали огромный НЛО черного цвета, который имел 25-метровый диаметр. После его появления в окрестностях пропала электроэнергия, а вообще в данном месте уже побывали 20 аналогичных кораблей гуманоидов. В конце 60-х годов один аппарат смог заблокировать 10 ракет, просто зависнув над складом.
Эксперты считают, что инопланетяне интересуются технологиями землян и часто появляются в подобных уголках страны. Составленная карта показала, что многие районы, где были замечены объекты, имеют военные сооружения, что подтверждает выдвинутую гипотезу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:40