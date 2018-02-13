Канадец запечатлел на камеру пару привидений во время наблюдения за его лодкой
Пользователи “Reddit” заметили новое видео, опубликованное жителем провинции Онтарио. Канадец запечатлел на камеру пару привидений во время наблюдения за его лодкой возле озера Гурон.
Тогда молодой человек решил покинуть коттедж и сделать на память несколько снимков, чтобы зафиксировать красоту осенней природы. Дом расположился в месте, где раньше люди сплавляли лес, однако на берегу показались прозрачные фигуры мужчины и женщины в старинных нарядах.
Они стояли возле дерева и смотрели за действиями человека, но данная территория является частной собственностью, куда вход посторонним лицам воспрещен. Затем фантомы исчезли и больше не появлялись в кадрах. Скептики сразу подумали о монтаже, но их мнение было опровергнуто другими людьми. Они стали переживать за хозяина строения, живущего по соседству с выходцами из иного мира.
Тогда молодой человек решил покинуть коттедж и сделать на память несколько снимков, чтобы зафиксировать красоту осенней природы. Дом расположился в месте, где раньше люди сплавляли лес, однако на берегу показались прозрачные фигуры мужчины и женщины в старинных нарядах.
Они стояли возле дерева и смотрели за действиями человека, но данная территория является частной собственностью, куда вход посторонним лицам воспрещен. Затем фантомы исчезли и больше не появлялись в кадрах. Скептики сразу подумали о монтаже, но их мнение было опровергнуто другими людьми. Они стали переживать за хозяина строения, живущего по соседству с выходцами из иного мира.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30