Канадец запечатлел на камеру пару привидений во время наблюдения за его лодкой

Тогда молодой человек решил покинуть коттедж и сделать на память несколько снимков, чтобы зафиксировать красоту осенней природы. Дом расположился в месте, где раньше люди сплавляли лес, однако на берегу показались прозрачные фигуры мужчины и женщины в старинных нарядах.Они стояли возле дерева и смотрели за действиями человека, но данная территория является частной собственностью, куда вход посторонним лицам воспрещен. Затем фантомы исчезли и больше не появлялись в кадрах. Скептики сразу подумали о монтаже, но их мнение было опровергнуто другими людьми. Они стали переживать за хозяина строения, живущего по соседству с выходцами из иного мира.