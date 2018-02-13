На Аляске камеры метеорологической станции зафиксировали полет светящегося НЛО в форме шара

К сожалению, запись была небольшой, а потому объект заметен на нескольких кадрах. Однако в ролике хорошо показано сияние НЛО, который мог быть летающей тарелкой. Некоторые эксперты подумали о шаровой молнии, проносящейся над этим местом, хотя исследователи не сомневаются, то пришельцы решили нанести визит людям.Они часто посещают различные американские штаты, но сюда прилетают редко. Потому сюжетов, показывающих внеземные технологии северного уголка страны, почти нет, и они сильно интересуют специалистов.