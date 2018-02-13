Компания Deutsche Erdoel Михаила Фридмана инвестирует $500 млн в добычу нефти и газа в Египте

Египет в ближайшие три года получит полмиллиарда долларов на развитие нефтегазовой отрасли. Инвестором в этом случае стал российский олигарх Михаил Фридман, который владеет DEA. По его словам, это даст удвоение денежных средств, направленных в экономику этой страны.Планируется увеличение добычи в Суэцком канале и в дельте реки Нил (на газоносной территории Disouq ). DEA за годы своей деятельности добыла 650 млн баррелей нефти совместно с EGPC (Египет) и в союзе с SUCO на полях добычи Zeit Bay и Ras Budra. Ранее миллиардер купил за 400 млн долларов мексиканское месторождение. О возвращении его капиталов в Россию в настоящее время сообщений не поступало.