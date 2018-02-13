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Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и взрослого с первого прикосновения

Ученые из США и Китая разработали алгоритм, с помощью которого смартфон сможет распознать, кто пользуется телефоном, ребенок или взрослый с первого свайпа. Если телефоном пользуется ребенок, то смартфон автоматически блокирует экран. Подробнее об алгоритме рассказали на форуме, проходящем в Аризоне.

Ученые из Университета Южной Каролины создали механизм iCare, с его помощью смартфон сможет с первого сайпа определить руку ребенка и взрослого человека. Алгоритм определяет возраст пользователя, основываясь на отличии геометрии ладоней и снаровки. Точность распознания с первого свайпа составляет 84%.
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и взрослого с первого прикосновения

Во время создания алгоритма специалисты смогли выделить более 20 отличий между структурой ладони ребенка и взрослого человека. После этого ученые создали алгоритм машинного обучения, чтобы точно классифицировать характеристики. В результате 2 из 3 алгоритма смогли успешно отличить взрослого от ребенка с первого прикосновения.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:03
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