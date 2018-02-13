Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и взрослого с первого прикосновения

Ученые из Университета Южной Каролины создали механизм iCare, с его помощью смартфон сможет с первого сайпа определить руку ребенка и взрослого человека. Алгоритм определяет возраст пользователя, основываясь на отличии геометрии ладоней и снаровки. Точность распознания с первого свайпа составляет 84%.Во время создания алгоритма специалисты смогли выделить более 20 отличий между структурой ладони ребенка и взрослого человека. После этого ученые создали алгоритм машинного обучения, чтобы точно классифицировать характеристики. В результате 2 из 3 алгоритма смогли успешно отличить взрослого от ребенка с первого прикосновения.