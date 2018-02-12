Физики определили массу самой большой частицы во Вселенной

Ученые-физики рассказали о проделанной работе, в результате которой удалось рассчитать массу W-бозона, являющимся переносчиком отрицательного взаимодействия. Вес самой большой частицы составил 800 019 мегаэлектровольт.Гипотеза, на основе которой были проведены исследования, описывает известные частицы и их взаимодействие. Физики провели эксперимент, в котором задействовали более четырнадцати миллионов W-бозонов. Эксперименты проводились на протяжении семи лет с помощью коллайдера. Ученые уверены, что данное исследование поможет улучшить анализ Стандартной модели физики.